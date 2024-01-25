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Энен: Зверев задушил Алькараса, уровень немца сумасшедший

Энен: Зверев задушил Алькараса, уровень немца сумасшедший
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала поражение испанца Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с немцем Александром Зверевым.

«Уровень Зверева сейчас сумасшедший. Он доминировал над Алькарасом и был агрессивен на корте. Он задушил Карлоса, и испанец испытывал серьёзные трудности. Карлос надеялся на большее после сложного завершения прошлого сезона и тяжёлого поражения на US Open. В матче со Зверевым он попал в ту же ловушку. Когда он не может в полной мере раскрыть свои творческие способности, когда дела идут не так, как он хочет, он теряет себя тактически. Карлосу ещё предстоит многому научиться. Третий сет он выиграл благодаря небольшому чуду. Все задавались одним вопросом в тот момент: сможет ли Карлос найти правильную структуру игры, которая перевернёт ситуацию. Вот, чего ему не хватало: стабильности и точности», — приводит слова Энен Eurosport.

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