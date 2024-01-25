Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Влада Минчева не смогла пробиться в полуфинал юниорского АО, уступив японке Коике

Влада Минчева не смогла пробиться в полуфинал юниорского АО, уступив японке Коике
Комментарии

16-летняя российская теннисистка Влада Минчева не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024 среди юниоров.

Соперницей российской спортсменки была японская теннисистка Эна Коике (575-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 42 минуты, завершилась победой Коике со счётом 7:6 (8:6), 6:0. По ходу матча Минчева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Коике два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что россиянка вела по ходу первого сета со счётом 5:1. Кроме того, на тай-брейке при счёте 6:5 у Минчевой был сетбол на подаче соперницы.

Australian Open — девушки. 1/4 финала
25 января 2024, четверг. 06:15 МСК
Влада Минчева
Россия
Влада Минчева
В. Минчева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		0
7 8 		6
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android