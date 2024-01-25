Влада Минчева не смогла пробиться в полуфинал юниорского АО, уступив японке Коике

16-летняя российская теннисистка Влада Минчева не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024 среди юниоров.

Соперницей российской спортсменки была японская теннисистка Эна Коике (575-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 42 минуты, завершилась победой Коике со счётом 7:6 (8:6), 6:0. По ходу матча Минчева выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Коике два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что россиянка вела по ходу первого сета со счётом 5:1. Кроме того, на тай-брейке при счёте 6:5 у Минчевой был сетбол на подаче соперницы.