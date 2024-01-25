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Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска выиграла первый сет в матче 1/2 AO на тай-брейке

Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска выиграла первый сет в матче 1/2 AO на тай-брейке
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит полуфинальный матч женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф. Первый сет завершился победой белорусской спортсменки со счётом 7:6 (7:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:45 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		5
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Кори Гауфф (3-2 на харде). В прошлом сезоне спортсменки обменялись победами: Арина выиграла со счётом 6:4, 6:0 в четвертьфинале Индиан-Уэллса, а Кори взяла верх в куда более важном матче в финале US Open — 2:6, 6:3, 6:2.

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