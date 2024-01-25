Соболенко пнула мяч после ошибки в первом гейме второго сета матча 1/2 финала AO

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на свою ошибку в первом гейме второго сета полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2024 с американкой Кори Гауфф.

После ошибки у сетки белорусская спортсменка пнула мяч ногой. Напомним, первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:2) выиграла Соболенко.

Фото: скриншот трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф в полуфинале Australian Open.

В другом полуфинале соревнований в Мельбурне сыграют украинская теннисистка Даяна Ястремская и китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января. Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.