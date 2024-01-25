Арина Соболенко сыграет в финале Australian Open второй раз подряд

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В прошлом сезоне спортсменка одержала победу в финале этого турнира «Большого шлема». Тогда соперницей Соболенко была казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

В полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Australian Open Соболенко обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу второй ракетки мира.

В финале Australian Open Соболенко встретится с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне завершится 27 января.