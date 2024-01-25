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«Была готова ко всему». Соболенко прокомментировала победу над Гауфф в 1/2 финала AO

«Была готова ко всему». Соболенко прокомментировала победу над Гауфф в 1/2 финала AO
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над американкой Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2023, а также поблагодарила болельщиков за поддержку. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусской спортсменки.

«Я смогла сконцентрироваться на себе. Была готова к тому, что она будет двигаться и отбивать все мячи. Мне надо было быть готовой нанести ещё один удар. Я сегодня ко всему была готова, это стало ключевым. И ваша поддержка, ребята! В последний раз, когда я здесь играла, у меня почти не было поддержки, а сегодня, ребята, спасибо огромное! Я это очень ценю, спасибо вам за поддержку и атмосферу, вы делаете это место особенным для меня», — сказала Соболенко после матча.

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