Соболенко отдала Докич подписанные полотенца на благотворительность

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отдала бывшей четвёртой ракетке мира австралийке Елене Докич несколько подписанных полотенец после победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 над американкой Кори Гауфф.

Докич сообщила, что полотенца будут проданы на аукционе, а вырученные средства будут направлены в благотворительные организации, которые помогают женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, Соболенко обыграла Гауфф со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований.