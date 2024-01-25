Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь: китаянка уверенно выиграла первый сет в матче 1/2 AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит полуфинальный матч женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встречаются 93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская и 15-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.
Первый сет завершился уверенной победой спортсменки из Китая со счётом 6:4. Отметим, что при счёте 3:4 Ястремская взяла медицинский перерыв.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь в полуфинале Australian Open — 2024.
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:55 МСК
93
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
15
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Напомним, победительница этого противостояния сыграет в матче за титул с Ариной Соболенко (Беларусь, 2).
Комментарии
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