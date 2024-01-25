Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь: китаянка уверенно выиграла первый сет в матче 1/2 AO

Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь: китаянка уверенно выиграла первый сет в матче 1/2 AO
Комментарии

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит полуфинальный матч женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встречаются 93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская и 15-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

Первый сет завершился уверенной победой спортсменки из Китая со счётом 6:4. Отметим, что при счёте 3:4 Ястремская взяла медицинский перерыв.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:55 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Напомним, победительница этого противостояния сыграет в матче за титул с Ариной Соболенко (Беларусь, 2).

Материалы по теме
Китаянка Циньвэнь пробилась в финал Australian Open. Соболенко там её уже ждала
Live
Китаянка Циньвэнь пробилась в финал Australian Open. Соболенко там её уже ждала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android