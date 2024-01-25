Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь: китаянка уверенно выиграла первый сет в матче 1/2 AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит полуфинальный матч женского турнира Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором встречаются 93-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская и 15-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

Первый сет завершился уверенной победой спортсменки из Китая со счётом 6:4. Отметим, что при счёте 3:4 Ястремская взяла медицинский перерыв.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь в полуфинале Australian Open — 2024.

Напомним, победительница этого противостояния сыграет в матче за титул с Ариной Соболенко (Беларусь, 2).