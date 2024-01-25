Чжэн Циньвэнь вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв Ястремскую

В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской (93-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Циньвэнь в этом матче четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два релизованных брейк-пойнта из десяти.

В финале турнира китаянка сразится с Ариной Соболенко (Беларусь, 2), которая ранее обыграла американку Кори Гауфф.