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Чжэн Циньвэнь вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв Ястремскую

Чжэн Циньвэнь вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв Ястремскую
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В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской (93-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Циньвэнь в этом матче четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два релизованных брейк-пойнта из десяти.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:55 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В финале турнира китаянка сразится с Ариной Соболенко (Беларусь, 2), которая ранее обыграла американку Кори Гауфф.

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