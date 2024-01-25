Циньвэнь получила важный совет от Ли На в преддверии финала АО-2024

15-я ракетка мира 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь сравнила свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 и победу соотечественницы Ли На в Мельбурне в 2014 году.

«Я верю в судьбу (Прим. — «Чемпионат» китайская теннисистка Ли На в последний раз была в финале ТБШ тоже в Австралии, в 2014 году. Тогда она завоевала титул). Но стараюсь, чтобы на меня ничего не влияло, даже если это судьба. Когда всё получается, я верю в судьбу. Но если судьба не на моей стороне, я в неё совсем не верю (улыбается). Всё зависит от того, как сложится судьба. Ли На уже дала мне совет, когда мы общались. Сказала – особо не задумывайся, просто дерзай. Думаю, этого достаточно. Ли На многое значит для всех китайских игроков моего возраста. Она – первая, кто выиграл «шлем». На то время для азиатки это было что-то невероятное. Она дала надежду детям вроде меня. Да, думаю, она для всех очень много значит», — сказала Чжэн Циньвэнь на пресс-конференции.

Отметим, что Ли На в данный момент тоже находится в Мельбурне и активно поддерживает соотечественницу. За титул на Australian Open – 2024 Чжэн сразится с действующей чемпионкой белоруской Ариной Соболенко (2).