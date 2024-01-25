«Иногда раздражает». Соболенко высказалась о том, что трибуны болеют против неё

Действующая чемпионка, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко перед финалом Australian Open рассказала, как на ментальном уровне воспринимает момент, когда трибуны активно поддерживают её соперницу.

Напомним, в в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024 Соболенко (2) одержала победу над американкой Кори Гауфф (4) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Это на самом деле сильно меня мотивирует. Но на US Open люди с катушек слетели. Это мотивирует, но иногда начинает очень раздражать, когда кричат во время розыгрыша. Я это понимаю, это совершенно нормально, они поддерживают своего игрока. Но, выходя сегодня на матч, я чувствовала, что меня, вероятно, будут поддерживать больше, чем её. Было очень приятно чувствовать такую поддержку, как была у неё на US Open. Играть сегодня было одно удовольствие», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.