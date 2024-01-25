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«Иногда раздражает». Соболенко высказалась о том, что трибуны болеют против неё

«Иногда раздражает». Соболенко высказалась о том, что трибуны болеют против неё
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Действующая чемпионка, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко перед финалом Australian Open рассказала, как на ментальном уровне воспринимает момент, когда трибуны активно поддерживают её соперницу.

Напомним, в в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024 Соболенко (2) одержала победу над американкой Кори Гауфф (4) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Это на самом деле сильно меня мотивирует. Но на US Open люди с катушек слетели. Это мотивирует, но иногда начинает очень раздражать, когда кричат во время розыгрыша. Я это понимаю, это совершенно нормально, они поддерживают своего игрока. Но, выходя сегодня на матч, я чувствовала, что меня, вероятно, будут поддерживать больше, чем её. Было очень приятно чувствовать такую поддержку, как была у неё на US Open. Играть сегодня было одно удовольствие», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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