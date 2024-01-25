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«Считаю, что могу собой гордиться». Ястремская — о выступлении на Australian Open — 2024

«Считаю, что могу собой гордиться». Ястремская — о выступлении на Australian Open — 2024
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Это прекрасный результат. Меня не огорчает поражение, потому что я провела отличный турнир. Считаю, что могу собой гордиться. Печально, что мне не хватило эмоций, физической формы и восстановления для сегодняшней встречи. Были ключевые моменты, когда я понимала, что должна сыграть лучше соперницы, но меня просто не хватало», — приводит слова Ястремской пресс-служба турнира.

Напомним, сегодня, 25 января, в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над Ястремской (93-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.

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