Ястремская назвала причину поражения в полуфинале АО — 2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская назвала причину поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Спортсменка столкнулась с мышечными проблемами.

«Сегодня после разминки я почувствовала несильную боль в мышцах живота. После двух геймов в первом сете я ощутила, что она усилилась. Тогда я взяла медицинский перерыв. Мне стало немного лучше, но в глубине души я понимала, что не смогу выложиться на 100%, потому что у меня не хватит ресурсов», — приводит слова Ястремской пресс-служба турнира.

Напомним, сегодня, 25 января, в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 15-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над Ястремской (93-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.