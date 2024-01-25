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Морозова: не считаю, что Медведеву повезло со Зверевым. Даниилу было бы проще с Алькарасом

Морозова: не считаю, что Медведеву повезло со Зверевым. Даниилу было бы проще с Алькарасом
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде, двукратная финалистка ТБШ в одиночке Ольга Морозова поделилась ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024.

«Не считаю, что Даниилу повезло с соперником. На мой взгляд, ему было бы проще сыграть с Карлосом Алькарасом, который в этому году совершил слишком много невынужденных ошибок на Australian Open и сам признался, что нужно было лучше готовиться. Поэтому немец пока именно с точки зрения подготовки смотрится лучше.

И для Медведева это не будет лёгкой прогулкой по корту. Потому что Зверев обладает теми качествами, которыми многие восхищаются. Мне доводилось общаться с легендарным Джоном Макинроем, и он всегда был в восторге от того, как Александр ведёт игру, которая порой бывает непредсказуемой. Поэтому пожелаем нашему Даниилу только удачи», — приводит слова Морозовой RT.

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