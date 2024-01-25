Для теннисистов, сыгравших 18 матчей друг с другом, это будет только первая встреча на ТБШ!

Вечные соперники на корте и в жизни. Медведев и Зверев схлестнутся в битве за финал АО

Российские теннисисты так здорово провели Australian Open – 2024, но до полуфинала из всех добрался только Даниил Медведев. Для него грядущая полуфинальная встреча в Мельбурне станет третьей в карьере. В предыдущие два раза – в 2021 и 2022 годах – Даниил преодолевал этот рубеж и проходил в финал.

В этот раз за выход в решающую стадию Медведев поборется с Александром Зверевым. Кажется, более горячей истории отношений и личных встреч, чем у россиянина и немца, мужской тур ещё не видел.

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Первые противостояния Медведева и Зверева состоялись ещё на юниорском уровне. По воспоминаниям россиянина, тёплые отношения связывали его с немцем только в детские годы.

«Я не буду вдаваться в подробности. Просто хочу сказать, что мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Вот только он в своих поздравительных речах говорит о какой-то дружбе со мной и моей женой, что уже давно совсем не так», – поделился Даниил по ходу прошлогоднего «Мастерса» в Монте-Карло.

По юниорам теннисисты в последний раз встречались в 2013 году на грунтовом турнире в Германии. На родных для Зверева кортах Медведев в финале переиграл его со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Тогда Александру было 16 лет, а Даниилу – 17.

В том же году оба теннисиста показывали свои лучшие юниорские результаты. При этом Медведев максимально добирался до 18-й строчки рейтинга у парней, а Зверев носил звание первой ракетки мира. Кроме того, Даниил ни разу не побежал на молодёжных «Больших шлемах». Александр же в 2014 году стал чемпионом юниорского Australian Open.

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Зверев и Медведев с подросткового возраста соперничают на корте. Хотя сложными личными отношениями Александр и Даниил в начале профессиональной карьеры не отличались. Всё изменилось, когда теннисисты вышли на уровень ATP и конкуренция стала слишком высока.

Всего в ATP-туре Медведев со Зверевым сыграли 18 раз. По счёту личных встреч на данный момент лидирует россиянин – 11-7.

1 Санкт-Петербург — 2016, хард, второй круг 6:3, 7:5 – победа Зверева 2 Вашингтон-2017, хард, четвертьфинал 6:2, 6:4 – победа Зверева 3 «Мастерс» в Майами-2018, хард, второй круг 6:4, 1:6, 7:6 (5) – победа Зверева 4 «Мастерс» в Торонто-2018, хард, третий круг 6:3, 6:2 – победа Зверева 5 «Мастерс» в Шанхае-2019, хард, финал 6:4, 6:1 – победа Медведева 6 Итоговый-2019, хард, групповой этап 6:4, 7:6 (4) – победа Зверева 7 «Мастерс» в Париже-2020, хард, финал 5:7, 6:4, 6:1 – победа Медведева 8 Итоговый-2020, хард, групповой этап 6:3, 6:4 – победа Медведева 9 ATP Cup – 2021, хард, полуфинал 3:6, 6:3, 7:5 – победа Медведева 10 «Мастерс» в Париже-2021, хард, полуфинал 6:2, 6:2 – победа Медведева 11 Итоговый-2021, хард, групповой этап 6:3, 6:7 (3), 7:6 (6) – победа Медведева 12 Итоговый-2021, хард, финал 6:4, 6:4 – победа Зверева 13 «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – 2023, хард, четвёртый круг 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5 – победа Медведева 14 «Мастерс» в Монте-Карло – 2023, грунт, третий круг 3:6, 7:5, 7:6 (7) – победа Медведева 15 «Мастерс» в Риме-2023, грунт, четвёртый круг 6:2, 7:6 (3) – победа Медведева 16 «Мастерс» в Цинциннати-2023, хард, третий круг 6:4, 5:7, 6:4 – победа Зверева 17 Пекин-2023, хард, полуфинал 6:4, 6:3 – победа Медведева 18 Итоговый-2023, хард, групповой этап 7:6 (7), 6:4 – победа Медведева

Через такую солидную историю встреч всегда проходила нить личных отношений теннисистов. Временами всё казалось спокойно. После финала Итогового-2021 Зверев, например, выдал добрую речь в адрес семьи Медведевых.

«Даниил провёл невероятный сезон. Он выиграл первый турнир «Большого шлема». Думаю, что он является лидером нашего поколения прямо сейчас. То, чего ты достиг, удивительно! Ты побеждал меня пять раз подряд. Спасибо, что позволил мне выиграть наконец.

Даша, ты уже довольно давно с Даниилом. Мы знаем друг друга уже более 10 лет. Здорово видеть, что вы вместе так долго и многого достигли. Мы как будто все вместе дошли до этого матча, одного из самых больших в мире тенниса. Здорово, что ты рядом с нами на корте», – сказал Александр во время церемонии награждения.

Даниил Медведев и Александр Зверев на церемонии награждения Итогового-2021 Фото: Julian Finney/Getty Images

К 2023 году милость в приятельских отношениях теннисистов сменилась на гнев. Всего в прошлом сезоне находящийся в отличной форме Медведев и вернувшийся после травмы Зверев провели шесть матчей, пять из которых остались за россиянином. Одна из таких прошлогодних игр Даниила и Александра оказалась слишком горячей.

Речь идёт, конечно, о роковой встрече Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Благодаря неоднозначному поведению на корте россиянин, находящийся в третьем сете не в самой выгодной позиции, перевернул игру и завершил её в свою пользу. После этого матча между Александром и Даниилом началась череда конфликтных высказываний.

Тому матчу даже посвятили одну из серий документального сериала «Брейк-пойнт». Получилась она довольно спорной:

Зверев в итоге, конечно, извинился за оскорбительные слова в стиле «он играет нечестно» в адрес Медведева. Хотя осадок-то остался и у теннисистов, задействованных в конфликте, и у болельщиков, наблюдавших за этой историей со стороны.

Перед грядущим полуфиналом AO Даниил и Александр поделились ожиданиями от встречи.

«Медведев постоянно надирает мне задницу в последний год! Но, может, сейчас у меня получится? Не знаю. Я рассчитываю на поддержку трибун. Мы всегда говорим, что самые громкие трибуны – в Нью-Йорке, но лучшая публика — всё же в Австралии. <…> Многие наши матчи с Медведевым были очень равными. Зачастую всё сводилось к тому, что в прошлом году он показывал лучший теннис в своей жизни и был преисполнен уверенности в себе. Конечно, с ним невероятно трудно играть. Прямо сейчас он – один из лучших игроков мира. Но я доволен своим положением и собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть в пятницу», – сказал Зверев на пресс-конференции и в послематчевом интервью на корте.

Медведев в четвертьфинале АО сыграл раньше Зверева и Карлоса Алькараса, потому журналистам после своего матча ответил лишь о возможной встрече с испанцем.

«Тяжело сказать, сильнее ли Алькарас сейчас, чем на US Open, потому что Карлос всегда хорош. Бывает, что иногда ты больше в огне, тогда ты выигрываешь «Большой шлем». А в другие недели тебе может не хватать чего-то важного, но он всегда хорошо играет. Посмотрим, для начала это будет интересный матч. Посмотрим, как всё сложится. Постараюсь усложнить ему жизнь. В тот раз я не смог сделать то, что хотел. Но, если честно, в том сезоне я ментально очень устал. Хотя и он тоже, наверное. Не в оправдание, но я постараюсь сделать всё возможное, на кого бы ни вышел. Если на Карлоса, то постараюсь что-то ему противопоставить», – поделился россиянин.

Первая встреча Медведева и Зверева на турнирах «Большого шлема» состоится в пятницу, 26 января. За этим и другими матчами из Мельбурна следите на «Чемпионате».