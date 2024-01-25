Чесноков считает, что Медведев и Зверев выявят победителя в пяти сетах

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказал мнение о полуфинальном матче Australian Open — 2024, в котором встретятся немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Даниил Медведев. Это будет 19-я очная встреча спортсменов.

«Медведев и Зверев в том году играли много раз, и все их матчи прошли с приключениями, как в фильмах про вампиров. Медведев пробежал невероятный марафон, но и у Зверева дорога к полуфиналу не была легкой. Прошлый матч Медведев играл очень хорошо, если он физически восстановится, то у него будет чуть больше шансов на победу. Думаю, будет равная игра мяч в мяч, легкой игры не будет, не исключено, что им понадобится пять сетов», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

В четвертьфинальном раунде Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев в четырёх победил испанца Карлоса Алькараса (2).