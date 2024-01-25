Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков считает, что Медведев и Зверев выявят победителя в пяти сетах

Чесноков считает, что Медведев и Зверев выявят победителя в пяти сетах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказал мнение о полуфинальном матче Australian Open — 2024, в котором встретятся немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Даниил Медведев. Это будет 19-я очная встреча спортсменов.

«Медведев и Зверев в том году играли много раз, и все их матчи прошли с приключениями, как в фильмах про вампиров. Медведев пробежал невероятный марафон, но и у Зверева дорога к полуфиналу не была легкой. Прошлый матч Медведев играл очень хорошо, если он физически восстановится, то у него будет чуть больше шансов на победу. Думаю, будет равная игра мяч в мяч, легкой игры не будет, не исключено, что им понадобится пять сетов», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

В четвертьфинальном раунде Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев в четырёх победил испанца Карлоса Алькараса (2).

Материалы по теме
Тарпищев считает, что Медведеву повезло с соперником в полуфинале АО-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android