Тарпищев считает, что Медведеву повезло с соперником в полуфинале АО-2024

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о полуфинальном матче Australian Open — 2024, в котором встретятся немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Даниил Медведев. Это будет 19-я очная встреча спортсменов.

«Медведеву, конечно, лучше играть со Зверевым, чем с Алькарасом. С ним Даня удачно играет. Плюс, чтобы обыграть испанца, надо играть чисто и с большими энергозатратами — на это Даня сейчас не способен», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинальном раунде Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев — в четырёх испанца Карлоса Алькараса (2). Отметим, Алькарас лишился возможности стать первой ракеткой мира по итогам турнира.