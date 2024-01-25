Тарпищев пригласит Джоковича на матч сборных России и Сербии в Москве

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) назвала человека, который передаст приглашение первой ракетке мира Новаку Джоковичу на товарищеский матч между сборными России и Сербии, который пройдёт в Москве.

«Приглашение теннисисту Новаку Джоковичу от РФС будет передано через Шамиля Тарпищева. Планируем также пригласить на игру других известных сербов как из мира спорта, так и из творческой среды, например, Елену Янкович, Милоша Биковича, Эмира Кустурицу и других», — приводит слова РФС «РИА Новости».

Напомним, сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Ранее на этой арене российская команда обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0.