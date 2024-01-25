Australian Open — 2024, мужчины, полуфиналы: расписание матчей 26 января

Завтра, 26 января, в Мельбурне пройдёт 12-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин, по итогам которого определятся финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальный раунд. Мужчины. Расписание на 26 января:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия, 4) – арена Рода Лэйвера – начало матча не ранее 6:30 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 6) – арена Рода Лэйаера – начало матча чуть позднее 11:30 мск.

Удивительно, но за насыщенную историю встреч (18 поединков) Медведев и Зверев ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема». Даниил ведёт по личным поединкам с Александром со счётом 11-7. Интересно, что в прошлом сезоне россиянин одержал победу в пяти из шести матчей с немцем. Что касается Джоковича и Синнера, их счёт личных встреч 4-2 в пользу серба.