Пока 11-7 в пользу Медведева. Чего ждать от 19-й битвы россиянина со Зверевым

Даниил Медведев уже на третьем «Шлеме» подряд показывает лучший результат среди всех российских игроков в одиночном разряде. Начало прошлого сезона на мэйджорах у него не заладилось – были поражение в третьем круге Australian Open и в первом раунде «Ролан Гаррос». В итоге и там, и там дальше всех из россиян в мужской сетке прошёл Карен Хачанов (полуфинал и четвертьфинал). А вот на Уимблдоне Медведев впервые в карьере попал в полуфинал, пройдя на раунд дальше Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина. После этого Даниил добрался до финала US Open, а теперь дошёл как минимум до полуфинала в Австралии. Отметим, что он впервые в карьере попадает в четвёрку сильнейших на трёх «Шлемах» подряд.

Самый знакомый Медведеву оппонент. Чаще он не играл ни с кем

Следующий соперник Медведеву знаком даже слишком хорошо. Пробившись в четвертьфинале через неприятный барьер в лице Хуберта Хуркача (и выиграв уже второй на этом турнире пятисетовик после матча второго круга с Эмилем Руусувуори), Даниил мог сыграть с Карлосом Алькарасом, который в прошлом году становился его соперником по полуфиналам и на Уимблдоне, и на US Open – но вместо этого на противоположной стороне корта окажется Александр Зверев. С немцем русского происхождения Медведев играл уже 18 раз, и это только в профессиональном туре – до того у них было ещё много матчей по юниорам. Отметим, что, несмотря на отличную игру и убедительную победу над Алькарасом, Зверев на этом Australian Open тоже шёл далеко не безупречно. Во втором круге он намучился с прошедшим квалификацию Лукашем Клейном, выиграв четвёртую и пятую партию лишь на тай-брейках, а в 1/8 финала победил Кэмерона Норри тоже на тай-брейке решающего сета. Кстати, многие на трибунах болели против Александра из-за продолжения истории с его обвинением в домашнем насилии против бывшей девушки, но углубляться в это сейчас не будем.

Вместо этого хотелось бы подробнее окунуться в историю личных встреч Зверева и Медведева, благо рассказать здесь есть про что. Начнём с того, что больше, чем с Александром, Даниил не играл ни с кем. На втором месте Новак Джокович, который ведёт у россиянина со счётом 10-5. Здесь, напротив, впереди Медведев (11-7), однако изначально в этом противостоянии доминировал немец. В первую очередь произошло это потому, что он раскрылся раньше Даниила, хотя россиянин на год с лишним старше. Однако Медведев сам не раз признавался, что в начале профессиональной карьеры не относился всерьёз ко всем нюансам – например, не соблюдал режим питания и сна.

Раннее доминирование Александра, перелом и битвы в прошлом сезоне

Итак, первые четыре матча, состоявшиеся в период с 2016 по 2018 год, остались за Зверевым, проигравшим тогда Медведеву всего один сет. Впервые взять верх Даниилу удалось на кураже осенью 2019-го, когда он прорвался в топ, сначала дойдя до финала «Мастерса» в Монреале, затем выиграв аналогичный турнир в Цинциннати и следом добравшись до решающего матча US Open – того самого, по ходу которого устраивал разборки с болельщиками, а в финале в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю, отыгравшись при этом с 0:2 по партиям. Дальше Даниил завоевал титул в Санкт-Петербурге, а следом стал и чемпионом «Мастерса» в Шанхае, выиграв финал как раз у Зверева. Правда, на финише того же сезона немец взял реванш в группе Итогового чемпионата ATP.

На этом доминирование Александра в их противостоянии и закончилось. В эпоху коронавирусных ограничений Даниил обыграл его четыре раза подряд, сравняв счёт личных встреч (5-5), а среди матчей между ними были финал парижского «Мастерса» в 2020 году и важнейший поединок в полуфинале командного ATP Cup – 2021, победой в котором Медведев вывел сборную России в финал. Правда, в конце сезона-2021 немец не дал Даниилу второй раз подряд выиграть Итоговый чемпионат, взяв верх в финале в двух сетах.

А дальше были целых шесть битв в прошлом сезоне. Вполне вероятно, что они встретились бы и в 2022-м, но, напомним, Зверев получил страшную травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» и надолго выбыл из теннисного тура, а Медведев в целом провёл слабый сезон. Точнее, один матч между ними там всё-таки был, но в декабре на выставочном турнире в Эр-Рияде, что не идёт в официальный зачёт (Даниил выиграл 6:0, 6:4).

1 Санкт-Петербург-2016, хард, второй круг 6:3, 7:5 – победа Зверева 2 Вашингтон-2017, хард, четвертьфинал 6:2, 6:4 – победа Зверева 3 «Мастерс» в Майами-2018, хард, второй круг 6:4, 1:6, 7:6 (5) – победа Зверева 4 «Мастерс» в Торонто-2018, хард, третий круг 6:3, 6:2 – победа Зверева 5 «Мастерс» в Шанхае-2019, хард, финал 6:4, 6:1 – победа Медведева 6 Итоговый-2019, хард, групповой этап 6:4, 7:6 (4) – победа Зверева 7 «Мастерс» в Париже-2020, хард, финал 5:7, 6:4, 6:1 – победа Медведева 8 Итоговый-2020, хард, групповой этап 6:3, 6:4 – победа Медведева 9 ATP Cup – 2021, хард, полуфинал 3:6, 6:3, 7:5 – победа Медведева 10 «Мастерс» в Париже-2021, хард, полуфинал 6:2, 6:2 – победа Медведева 11 Итоговый-2021, хард, групповой этап 6:3, 6:7 (3), 7:6 (6) – победа Медведева 12 Итоговый-2021, хард, финал 6:4, 6:4 – победа Зверева 13 «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – 2023, хард, четвёртый круг 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5 – победа Медведева 14 «Мастерс» в Монте-Карло – 2023, грунт, третий круг 3:6, 7:5, 7:6 (7) – победа Медведева 15 «Мастерс» в Риме-2023, грунт, четвёртый круг 6:2, 7:6(3) – победа Медведева 16 «Мастерс» в Цинциннати-2023, хард, третий круг 6:4, 5:7, 6:4 – победа Зверева 17 Пекин-2023, хард, полуфинал 6:4, 6:3 – победа Медведева 18 Итоговый-2023, хард, групповой этап 7:6 (7), 6:4 – победа Медведева

Весной теннисисты устроили два сумасшедших сражения подряд на три с лишним часа каждое – сначала россиянин победил со счётом 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5 в 1/8 финала Индиан-Уэллса, затем выиграл 3:6, 7:5, 7:6 (7) на аналогичной стадии в Монте-Карло, отыграв две подачи Зверева на матч и два матчбола на тай-брейке. Больше такой эпичности не было, но Даниил ещё одержал важную победу над Александром в Риме по пути к своему неожиданному титулу этого грунтового «Мастерса», а немец смог выиграть на «Мастерсе» в Цинциннати. В концовке сезона россиянин взял верх ещё в полуфинале Пекина и на групповой стадии Итогового чемпионата.

Провалы Зверева с топами на ТБШ — до 2022 года у него не было побед над топ-10

Пробежавшись по личным встречам, можно сразу заметить один необычный нюанс – раньше Медведев и Зверев никогда не играли друг с другом на «Шлемах». Как же так получилось, что два топ-теннисиста за столько лет ни разу до этого Australian Open не встречались на главных турнирах сезона? Конечно, отчасти дело в жеребьёвке, которая нередко сводила их на ранних стадиях тех же «Мастерсов», а на мэйджорах этого не происходило. Другая причина – ужасная статистика Александра в игре с соперниками из топ-10 на «Шлемах», которую он начал менять в свою сторону лишь совсем недавно.

Глядя на результаты Зверева на турнирах «Большого шлема», сложно поверить в это, но он впервые победил там теннисиста первой десятки только в 2022 году! И это несмотря на то, что к тому моменту в его активе был финал мэйджора и ещё три полуфинала. Однако сетка там складывалась для Александра таким образом, что он доходил до решающих стадий, не встречаясь ни с кем из топ-10. Кто-то из его соперников к моменту очного матча ещё не добрался до десятки (например, Андрей Рублёв на Australian Open – 2020), кто-то, наоборот, уже выпал из неё (Стэн Вавринка там же). Особенно эпичным получился путь немца к финалу US Open – 2020, где его самым высокорейтинговым соперником стал Пабло Карреньо-Буста в полуфинале, занимавший тогда 27-ю строчку! При этом Зверев едва не выиграл титульный матч у третьей ракетки мира Доминика Тима, но уступил с 2:0 по сетам.

Сломать барьер Александр смог только на «Ролан Гаррос» 2022 года, где в четвертьфинале, как и сейчас в Мельбурне, победил Карлоса Алькараса. Испанец тогда был шестой ракеткой мира, но уже стремительно двигался наверх. Правда, сразу после этого сломался сам Зверев, получив в полуфинале с Рафаэлем Надалем ту самую травму ноги, о которой мы уже упоминали. В 2023-м немец одержал ещё одну победу над топ-10 на «Шлеме», обыграв в 1/8 финала US Open Янника Синнера (тоже шестого в мире на тот момент). И вот сейчас Зверев, получается, впервые победил теннисиста топ-5, выбив Алькараса, занимающего вторую строчку рейтинга.

Кстати, статистика Александра в полуфиналах «Шлемов» тоже очень посредственная. Из шести таких матчей он выиграл только один, у Карреньо-Бусты на US Open. При этом Даниил семь раз добирался до полуфинала на мэйджорах и всего два раза остановился на этой стадии. Правда, россиянин выиграл только один финал из пяти, но это уже совсем другая история. Так что шансы Даниила продолжить успешную серию матчей с Александром выглядят весьма неплохо.

Встреча Медведева и Зверева пройдёт в пятницу, 26 января. Начало – около 11:30 по московскому времени. За этим и другими матчами Australian Open – 2024 следите на «Чемпионате».