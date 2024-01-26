«Думаю, будет сенсация». Хенмэн – о матче Джоковича с Синнером в полуфинале AO

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн поделился ожиданиями от матча Новак Джокович (Сербия, 1, действующий чемпион) – Янник Синнер (Италия) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу серба.

«На пути к полуфиналу ни у кого из них не было таких проблем с физическим состоянием, как у Медведева или Зверева. Но я не думаю, что это сильно что-то меняет. Я считаю, что Синнер больше всех прогрессировал за последние шесть месяцев. Посмотрите на его игру в конце сезона-2023, на то, как он впервые победил Джоковича на Итоговом турнире АТР. У него есть вера в себя, потому что он его уже обыгрывал. Конечно, пятисетовый формат – это совсем другое, но я считаю, что он способен. Думаю, будет сенсация», — приводит слова Хенмэна Eurosport.