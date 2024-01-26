Новак Джокович – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 26 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (1) сразится с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу серба. Джокович выиграл первые три матча между ними, включая встречи на Уимблдоне в 2022 и 2023 году, но в конце прошлого сезона Синнер одержал сразу две победы — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. При этом Новак оказался сильнее в финале того же Итогового чемпионата — 2023.

Важно отметить, что Синнер дошёл до полуфинала Australian Open — 2024, не проиграв ни сета.