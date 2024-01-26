Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Новак Джокович – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 января, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (1) сразится с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером (4) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен вторым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу серба. Джокович выиграл первые три матча между ними, включая встречи на Уимблдоне в 2022 и 2023 году, но в конце прошлого сезона Синнер одержал сразу две победы — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. При этом Новак оказался сильнее в финале того же Итогового чемпионата — 2023.

Важно отметить, что Синнер дошёл до полуфинала Australian Open — 2024, не проиграв ни сета.

Материалы по теме
Синнер уже дважды побеждал Джоковича. Что мешает итальянцу впервые пробиться в финал ТБШ?
Синнер уже дважды побеждал Джоковича. Что мешает итальянцу впервые пробиться в финал ТБШ?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android