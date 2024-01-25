Синнер уже дважды побеждал Джоковича. Что мешает итальянцу впервые пробиться в финал ТБШ?

Янник — единственный из полуфиналистов, не потерявший за турнир ни сета. До титула осталось два шага, но на пути великий серб.

В пятницу, 26 января, на Australian Open пройдут полуфиналы в мужском одиночном разряде. В одном из поединков сойдутся 24-кратный чемпион ТБШ первая ракетка мира Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртое место в мужской мировой табели о рангах.

В мужском одиночном разряде на австралийском мэйджоре 36-летнему уроженцу Белграда нет равных. Именно в Мельбурне он выиграл первый из своих «Шлемов», а затем покорил мэйджор ещё 10 раз. В этом году, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Новак вновь считался фаворитом Australian Open. Серб не проигрывает в Австралии шесть лет — в последний раз он уступил в 2018-м корейцу Чхун Хёну в четвёртом раунде. Стоит отметить, что за 1,5 недели в «Мельбурн-Парке» в сезоне-2024 Джокович проиграл три сета. Это происходило в противостояниях с хорватом Дино Прижмичем, хозяином кортов Алексеем Попыриным и американцем Тейлором Фритцем.

Путь Новака Джоковича к полуфиналу Australian Open — 2024

Первый круг. Джокович (1) – Прижмич (187) – 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4;

второй круг. Джокович – Попырин (43) – 6:3, 4:6, 7:6 (4), 6:3;

третий круг. Джокович – Этчеверри (32-й в рейтинге/30-й номер посева) – 6:3, 6:3, 7:6 (2);

четвёртый круг. Джокович – Маннарино (19-й в рейтинге/20-й номер посева) – 6:0, 6:0, 6:3;

четвертьфинал. Джокович – Фритц (12) – 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3.

Синнер долго оставался на границе первого и второго десятка рейтинга, в том числе потому, что никак не мог добиться стабильно хороших результатов на крупных турнирах, где рейтинговые очки на топ-уровне в основном и набираются. В прошлом году Яннику как раз удался рывок: сначала финал «Мастерса» в Майами, потом полуфинал Уимблдона, первый в карьере титул на «тысячнике», завоёванный в Торонто, осенью ещё два титула 500-ников, финал домашнего Итогового чемпионата в Турине и существенный вклад в победу сборной Италии в Кубке Дэвиса. В итоге Синнер смог впервые в карьере ворваться в топ-4. Янник является одним из главных фаворитов турнира, а в Мельбурне-2024 не отдал соперникам ни сета, последовательно обыграв Ботика ван де Зандсхулпа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Баэса, Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

Путь Янника Синнера к полуфиналу Australian Open — 2024

Первый круг. Синнер (1) – Ван де Зандсхулп (89) – 6:4, 7:5, 6:3;

второй круг. Синнер – де Йонг (161) – 6:2, 6:2, 6:2;

третий круг. Синнер – Баэс (29-й в рейтинге/26-й номер посева) – 6:0, 6:1, 6:3;

четвёртый круг. Синнер – Хачанов (15) – 6:4, 7:5, 6:3;

четвертьфинал. Синнер – Рублёв (5) – 6:4, 7:6 (5), 6:3.

История очных противостояний

Соперники провели шесть очных матчей. Обе встречи на траве и единственную на грунте выиграл Джокович. Три последних очных противостояния спортсмены провели на харде: итальянец одержал две победы (на групповом этапе Итогового чемпионата и в полуфинале Кубка Дэвиса, серб – одну (в финале Итогового турнира).

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Монте-Карло Грунт 2-й круг Джокович 6:4, 6:2 2 2022 Уимблдон Трава Четвертьфинал Джокович 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 3 2023 Уимблдон Трава Полуфинал Джокович 6:3, 6:4, 7:6 (4) 4 2023 Итоговый чемпионат ATP Хард Групповой этап Синнер 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2) 5 2023 Итоговый чемпионат ATP Хард Финал Джокович 6:3, 6:3 6 2023 Кубок Дэвиса Хард Полуфинал Джокович 6:2, 2:6, 7:5

Новое сражение

В преддверии новой очной битвы первая ракетка мира Новак Джокович похвалил своего будущего оппонента и отметил, что тот показывает свой лучший теннис прямо сейчас.

«Синнер показывает лучший теннис в жизни. Он фантастически провёл концовку прошлого сезона. Мы провели пару отличных матчей в Турине и на Кубке Дэвиса. Я могу ожидать, что он всегда будет играть на самом высоком уровне», — заявил Джокович в интервью на корте после поединка с Фритцем.

Синнер, в свою очередь, сказал следующее.

«Я тренируюсь ради того, чтобы играть против лучших игроков мира. Очевидно, что он достиг небывалых высот на этом турнире, поэтому мне приятно сыграть против него, особенно на заключительной стадии, когда всё становится немного интереснее.

Я с нетерпением жду нашей встречи. Знаю, что будет тяжело. Я постараюсь контролировать то, что смогу, выложиться на 100%, бороться за каждый мяч. А там посмотрим, кто кого. Больше я ничего не могу сделать — вне зависимости от соперника.

Так что я очень жду этого матча и постараюсь подготовиться к нему как можно лучше», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

Янник Синнер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Отечественные эксперты также не могли остаться в стороне от грядущей битвы в Мельбурне. Так, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала своего фаворита матча и рассказала, за счёт чего 36-летний серб может обыграть талантливого итальянца в полуфинале Australian Open.

«Для победы над Янником Джоковичу нужно действовать с максимальной концентрацией и не снижать уровень своей игры. Сможет ли он сделать это? Судя по его результатам на этом Australian Open, могут возникнуть трудности.

Но всё-таки Джокович — это номер один, он знает, как преодолевать себя. Самоконтроль у Новака на высшем уровне, поэтому всё может случиться. Это однозначно будет очень тяжёлый матч для обоих.

Я вижу фаворитом Синнера, потому что он чище отыгрывал свои предыдущие матчи. И матч с Рублёвым он провёл на феноменальном уровне», — сказала Пивоварова в интервью «Газете.Ru».

Также 33-летняя уроженка Читы отметила быстрый прогресс Синнера за последнее время.

«Для меня Янник — номер один на этом турнире. Я с восторгом смотрела, как он закончил год, как спрогрессировал, вышел на новый уровень для себя и максимально завысил планку ожиданий», — добавила Пивоварова.

Джокович, который по итогам турнира точно сохранит звание первой ракетки мира, имеет феноменальную статистику в полуфиналах и финалах Открытого чемпионата Австралии по теннису: 20 побед — 0 поражений. 22-летний Синнер, в свою очередь, будет стремиться стать первым итальянцем, который смог пробиться в решающую стадию соревнований в Мельбурне, и самым молодым со времён именно Новака (2008). Уроженец Сан-Кандидо ещё никогда не играл в финалах ТБШ и наверняка попытается сделать это. В любом случае грядущая битва опыта и молодости обещает быть интересной.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».