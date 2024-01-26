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«Это звучит безумно». Циньвэнь – о своём режиме перед матчами

«Это звучит безумно». Циньвэнь – о своём режиме перед матчами
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15-я ракетка мира, 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь ответила на вопрос о том, считает ли себя суеверным человеком, а также есть ли у неё особый режим перед матчами.

«У меня особый распорядок дня. Просто вы, ребята, никогда этого не видите. На самом деле, наша команда немного помешана на рутине, но я не хочу больше рассказывать о деталях, потому что это звучит слишком безумно», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Напомним, Циньвэнь вышла в свой дебютный финал турнира «Большого шлема», обыграв на стадии полуфинала Даяну Ястремскую. В решающем матче турнира Чжэн сразится с действующей чемпионкой, представительницей Беларуси Ариной Соболенко (2), которая в своём полуфинальном матче обыграла Кори Гауфф.

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