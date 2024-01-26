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Синнер — первый итальянец в истории, дошедший до финала AO в одиночном разряде

Синнер — первый итальянец в истории, дошедший до финала AO в одиночном разряде
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Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом в истории, который дошёл до финала Australian Open в одиночном разряде, сообщает Opta.

Напомним, во втором полуфинале соревнований сегодня, 26 января, сыграют россиянин Даниил Медведев и немецкий теннисист Александр Зверев. Встреча начнётся не ранее 11:00 по московскому времени. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне состоится в воскресенье, 28 января.

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