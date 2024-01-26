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«Син-сация». Пресс-служба ATP — о победе Синнера над Джоковичем в полуфинале AO

«Син-сация». Пресс-служба ATP — о победе Синнера над Джоковичем в полуфинале AO
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на победу четвёртой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера над лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Син-сация. Янник Синнер обыграл Новака Джоковича и впервые выступит в финале турнира «Большого шлема», — говорится в сообщении пресс-службы ATP, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 10 раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.

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