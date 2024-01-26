Синнер сенсационно выбил Джоковича в полуфинале AO! Новак проиграл впервые за 6 лет

В пятницу, 26 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходят полуфинальные игры в мужском одиночном разряде. «Верхний» мужской полуфинал составили 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, 10 раз выигрывавший Australian Open, и 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер, для которого этот полуфинал стал всего лишь вторым на ТБШ — после Уимблдона-2023, где он проиграл как раз Джоковичу.

Джокович, первый сеяный, пробился в полуфинал, отдав три сета в пяти матчах, в том числе с Тейлором Фритцем (12) в четвертьфинале — 7:6, 4:6, 6:2, 6:3. А вот Синнер (4), как ни удивительно, обошёлся без потери партий. В четвёртом круге он остановил Карена Хачанова (15), а в четвертьфинале выбил Андрея Рублёва (5), другого россиянина, — 6:4, 7:6, 6:3.

Что говорили перед полуфиналом

Синнер, по его словам, понимал, что только 100-процентная готовность может дать ему шанс на победу. «Очевидно, что он достиг небывалых высот на этом турнире, поэтому мне приятно сыграть против него, особенно на заключительной стадии, когда всё становится немного интереснее. Я с нетерпением жду нашей встречи.

Знаю, что будет тяжело. Я постараюсь контролировать то, что смогу, выложиться на 100%, бороться за каждый мяч. А там посмотрим, кто кого. Больше я ничего не могу сделать — вне зависимости от соперника», — цитирует его пресс-служба ATP.

Даниил Медведев, один из участников «нижнего» полуфинала, в шутку выразил надежду, что соперники измотают друг друга. «Янник так здорово сейчас играет… Скажем, я выйду в финал, и если вы меня спросите, с кем я хочу там играть – с Новаком, который здесь никогда не проигрывал и идёт на безумную статистику, или с Янником, который не отдаёт сет, даже уступая 1:5 на тай-брейке, — то я не знаю (улыбается). Правда не знаю. Хочу, чтобы они играли семь с половиной часов, чтобы было 30:28 на тай-брейке в пятом сете. И тогда посмотрим, будут ли они уставшими в воскресенье.

Даниил Медведев на Australian Open — 2024 Фото: Graham Denholm/Getty Images

Да нет, думаю, будет классный матч. Постараюсь как можно больше посмотреть. Буду готовиться к своему матчу, но, если будет время, обязательно буду смотреть. У них было великолепное противостояние в конце сезона в Турине и на Кубке Дэвиса. Я буду наслаждаться их матчем, и посмотрим, кто возьмёт верх. А потом, надеюсь, вы сможете меня что-то спросить перед финалом (улыбается)», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в полуфинале.

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что у Синнера есть шансы победить Джоковича. «Я считаю, что Синнер может обыграть Джоковича. С тем теннисом, который Синнер сейчас показывает, он может прервать победную серию Новака в Мельбурне. Ему не нужно как-то менять свою игру под Новака, он сам сейчас показывает мощный теннис, один из лучших в мире.

Естественно, фаворитом многие считают Джоковича. В решающих стадиях он показывает лучший теннис, он силён психологически. Но Синнер сейчас выглядит теннисистом, который готов побеждать Джоковича. Поэтому я не буду выделять тут фаворита, а просто скажу, что это будет интересный матч, в котором у итальянца есть шансы на победу», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Счёт личных встреч перед полуфиналом был 4-2 в пользу Джоковича. Серб выиграл первые три матча, включая встречи на Уимблдоне в 2022 и 2023 годах, но в конце прошлого сезона Синнер одержал две победы: в группе Итогового чемпионата ATP в Турине и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. При этом Новак оказался сильнее в финале того же Итогового чемпионата — 2023.

Янник Синнер в полуфинале с Новаком Джоковичем на Australian Open — 2024 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Начало матча полностью осталось за Синнером — Джокович слишком часто допускал ошибки в розыгрышах. Итальянец, стремившийся играть в атакующей манере, спокойно держал свою подачу, во втором гейме сделал брейк и был близок к этому в четвёртом гейме, но упустил брейк-пойнт. В шестом гейме Новак ещё раз провалил свою подачу, взяв лишь очко, и счёт стал 5:1 в пользу Янника. Подавая на партию, Синнер реализовал второй сетбол — 6:1 за 36 минут.

Что касается Джоковича, то у него в первом сете оказалось аж 15 невынужденных ошибок — удручающая статистика. И это был всего третий случай, когда Новак проиграл сет 1:6 в полуфинале «Шлема» (после Уимблдона-2007 и «Ролан Гаррос» — 2013, в обоих случаях — с Рафаэлем Надалем). Кроме того, Синнер стал четвёртым игроком, выигравшим сет у Джоковича на AO со счётом 6:1 (после Марата Сафина в 2005-м, Жо-Вильфрида Цонги в 2010-м и Стэна Вавринки в 2013-м).

Новак Джокович в полуфинале с Янником Синнером на Australian Open — 2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете доминирование Синнера продолжилось — Джокович явно не поспевал за его скоростью. За всю партию у серба не было ни одного брейк-пойнта, зато вновь масса невынужденных (14). Итальянец в третьем гейме взял чужую подачу, а в седьмом сделал ещё один брейк, додавив оппонента со второго брейк-пойнта — 5:2. Подавая на партию, Янник спас гейм с 0:30 — 6:2 за 39 минут. И это был лишь второй случай, когда Джокович взял не более трёх геймов в первых двух сетах матча ТБШ (первый — с Маратом Сафиным на AO-2005).

В третьей партии Джоковичу удалось выравнять игру. Новак стал меньше ошибаться, лучше действовать на задней линии. В первом гейме он отыграл брейк-пойнт, а потом теннисисты уверенно держали каждый свою подачу. Хотя у серба в это время, похоже, были проблемы с мышцами живота, за которые он держался, отдыхая на переходе.

НОВАК ДЖОКОВИЧ Фото: Кадр из трансляции

В 11-м гейме при счёте 5:5, 40:40 на подаче Новака матч пришлось прервать — кому-то из зрителей стало плохо. По возобновлении игры Джокович взял свой гейм, Синнер — свой, и сет перешёл на тай-брейк. Серб вёл 2:0 и 4:2, но итальянец отыгрывался — 2:2, затем 4:4. При 6:5 Янник заработал матчбол на приёме, но не реализовал его, пробив в сетку, — 6:6. А следующие два розыгрыша остались за Джоковичем — 7:6 (8:6) за 1 час 18 минут.

А в четвёртом сете Джокович вновь стал ошибаться. И если во втором гейме он отыграл все три брейк-пойнта, то в четвёртом отдал свою подачу с 40:0, допустив двойную на «ровно», в результате чего счёт стал 3:1 в пользу Синнера. В пятом гейме серб нацелился на обратный брейк, но большего, чем два «ровно», не достиг. И того брейка в четвёртом гейме итальянцу хватило для победы во встрече. Подавая на матч при 5:3, Янник использовал первый же матчбол — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 за 3 часа 26 минут.

Вот так Синнер впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Он стал первым итальянцем, вышедшим в финал Australian Open. И в возрасте 22 лет 165 дней стал самым молодым участником финала AO с 2008 года, когда Джокович завоевал титул в возрасте 20 лет 250 дней. Что касается Новака, то он впервые проиграл в полуфинале Australian Open (до этого на данной стадии AO у него было 10-0). Кроме того, прервалась победная серия Джоковича на AO из 33 матчей, начавшаяся ещё в 2019-м (в 2022-м серб пропустил турнир — его не пустили в Австралию).

В битве за титул Синнер сразится с победителем второго полуфинала, в котором примут участие Даниил Медведев и Александр Зверев. Таким образом, на Australian Open будет новый чемпион. За всеми событиями следите в «лайве» на «Чемпионате».