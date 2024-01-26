«Выйду на корт с улыбкой». Синнер — о первом финале ТБШ в карьере

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от выхода в первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Итальянец обыграл первую ракетку мира сербского спортсмена Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Даже не знаю, что сказать. Приехал сюда, провёл несколько выставочных матчей, старался как можно лучше подготовиться. Уверенность, которая идёт ещё с концовки прошлого сезона, подогревала веру, что я могу играть против лучших игроков мира. Мой первый финал, посмотрим, как он сложится. Выйду на корт с улыбкой и постараюсь сделать всё возможное», — сказал Синнер после матча.

В финале Australian Open — 2024 Янник Синнер сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Финал мужского турнира AO-2024 состоится 28 января.