Синнер, победив в матче с Джоковичем, удивительно точно повторил достижение Алькараса

Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Новак Джокович впервые проиграл на Australian Open за последние 2195 дней. 16 июля 2023 года испанский теннисист Карлос Алькарас в финале Уимблдона одолел Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Он, как и Синнер, нанёс поражение сербу на этом турнире впервые за 2195 дней.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января.