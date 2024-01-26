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«Назад валишься, в мяч входи». Отец Зверева подсказал сыну, как играть с Медведевым

«Назад валишься, в мяч входи». Отец Зверева подсказал сыну, как играть с Медведевым
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Александр Зверев-старший, отец немецкого теннисиста Александра Зверева, в данный момент играющего в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии-2024 с россиянином Даниилом Медведевым, подсказал сыну, как играть против оппонента.

«Назад валишься, в мяч входи», — сказал Зверев-старший с трибуны.

В данный момент в матче Медведева и Зверева идёт второй сет. Первый сет со счётом 7:5 выиграл немецкий теннисист.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:45 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		2
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Напомним, в первом полуфинальном матче 22-летний итальянец Янник Синнер оказался сильнее первой ракетки мира Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне состоится в воскресенье, 28 января.

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