«Назад валишься, в мяч входи». Отец Зверева подсказал сыну, как играть с Медведевым

Александр Зверев-старший, отец немецкого теннисиста Александра Зверева, в данный момент играющего в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии-2024 с россиянином Даниилом Медведевым, подсказал сыну, как играть против оппонента.

«Назад валишься, в мяч входи», — сказал Зверев-старший с трибуны.

В данный момент в матче Медведева и Зверева идёт второй сет. Первый сет со счётом 7:5 выиграл немецкий теннисист.

Напомним, в первом полуфинальном матче 22-летний итальянец Янник Синнер оказался сильнее первой ракетки мира Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца. Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира в Мельбурне состоится в воскресенье, 28 января.