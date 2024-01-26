«Синнер совершил невозможное!» Реакция мира на историческое поражение Джоковича

Сербский чемпион впервые в карьере проиграл в полуфинале Australian Open. Как это восприняли в теннисной среде?

26 января в Мельбурне прервалась феноменальная 33-матчевая победная серия первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии. В полуфинале сербский теннисист в четырёх сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 2:6, 7:6, 3:6, это его первое поражение на турнире за последние шесть лет.

Предыдущее сербский теннисист потерпел в матче с корейцем Чон Хёном в четвертом раунде турнира в 2018 году.

Невероятно, но факт. 16 июля 2023 года испанец Карлос Алькарас прервал победную серию Новака на Уимблдоне, длившуюся 2195 дней, а сегодня Синнер прервал победную серию Новака на Australian Open, длившуюся 2195 дней.

Джокович впервые в карьере уступил в полуфинале АО. Ранее в Мельбурне серб никогда не проигрывал после четвертьфинала. Он 10-кратный чемпион турнира, но мечту об 11-м титуле на Зелёном континенте придётся отложить минимум на год.

«Джокович показывал уникальные результаты, его вылет с АО — редчайшее явление»

«За последние времена в теннисе вылет Джоковича — редчайшее явление. Но это не умаляет заслуг Синнера, он всё-таки четвёртая ракетка мира. Всегда говорю о том, что мировая десятка может претендовать на призовые места на турнирах «Большого Шлема».

Сейчас победу Синнера над Джоковичем будут обсуждать во всём мире. Скорее, даже именно поражение серба. В защиту Новака скажу: сколько можно быть на такой вершине, показывать уникальные результаты, которых не показывали даже Надаль с Федерером, и не иметь спадов? Но Australian Open в этом году, конечно, получается необыкновенным по сценарию турниром», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

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«Янник совершил невозможное»

«Янник Синнер совершил невозможное и становится первым игроком, когда-либо побеждавшим 10-кратного чемпиона турнира Новака Джоковича в полуфинале или финале Australian Open. Янник не позволил сопернику заработать ни одного брейк-поинта и впервые в карьере пробился в финал турнира «Большого шлема», — подвёл итоги матча испанский журналист Гаспар Рибейро Ланка.

«Фантастическая победа Синнера»

«Фантастическая победа Синнера над Джоковичем, целиком заслуженная после великолепного восстановления в четвёртом сете. Впервые за полностью сыгранный матч на ТБШ у Новака не было ни одного брейк-поинта», — добавил журналист Саймон Камберс.

Янник Синнер Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«Янник превратил самый ожидаемый матч турнира в демонстрацию собственных возможностей»

«Янник превратил самый ожидаемый матч турнира в демонстрацию собственных возможностей, одержав доминирующую победу над 10-кратным чемпионом Australian Open», — гласит сообщение пресс-службы ATP.

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«Просто невероятно»

«Просто невероятно», — гласит сообщение пресс-службы US Open Tennis.

«Добро пожаловать на первый уровень»

«Добро пожаловать на первый уровень, Янник Синнер. Сейчас больше не на что смотреть», — полагает Жиль Гросс.

«Один из худших матчей Джоковича за всю его карьеру. Снимаю шляпу перед Синнером»

«Один из худших матчей Новака за всю его карьеру на большой сцене. Он впервые проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Снимаю шляпу перед Синнером, который сыграет в своём первом финале «Большого шлема» в воскресенье», — грустно заметил сербский журналист Саша Озмо.

Новак Джокович Фото: James D. Morgan/Getty Images

«Синнер достиг второй по сложности цели в истории тенниса»

«Янник Синнер только что достиг второй по сложности цели в истории тенниса. Огромные поздравления ему и его фанатам», — пишет американский обозреватель тенниса Ванш Вермани.

«Победа над Новаком на «Род Лэйвер Арене» уже должна приносить титул, как и победа над Рафой на «Шатрье»

«Эта игра настолько смертельна, когда нервы остаются холодными. Победа над Новаком на «Род Лэйвер Арене» уже должна приносить титул, как и победа над Рафой на «Шатрье», — высказалась журналистка Кароль Бушар.

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«Настоящий подвиг против короля Мельбурн-Парка»

«Поздравляю Янника Синнера с выходом в его первый финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Это был настоящий подвиг против короля Мельбурн-парка», — написал 11-кратный победитель ТБШ великий австралийский теннисист Род Лэйвер.

22-летний итальянец, сейчас занимающий четвёртую строчку рейтинга, впервые в карьере вышел в финал «Большого шлема». Синнер стал самым молодым финалистом Australian Open с 2008-го, когда титул впервые выиграл не кто иной, как Джокович.

В решающем матче 28 января Янник сыграет с победителем второго полуфинала между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.