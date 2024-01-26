Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин уступил во втором сете матча 1/2 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречается с немецким спортсменом Александром Зверевым (шестой в рейтинге ATP). Во втором сете победу со счётом 6:3 одержал немецкий теннисист. После двух сетов счёт 2-0 в пользу Зверева.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале Australian Open — 2024.

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 11-7. В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей со Зверевым, причём каждый из двух первых поединков между ними длился более трёх часов. Стоит отметить, что это первая встреча Медведева и Зверева на турнире «Большого шлема».