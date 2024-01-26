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Джокович, Медведев, Синнер, Зверев: онлайн-трансляция Australian Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Джокович рвётся в финал Australian Open! Медведев готовится к своему сражению. LIVE!
Даниил Сальников
Джокович рвётся в финал Australian Open!
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На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу состоятся полуфиналы у мужчин. В четвёрке сильнейших есть и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Australian Open – 2024. В пятницу на кортах Мельбурна у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион Новак Джокович (первый номер посева) сразится с итальянцем Янником Синнером (4), который победил во время последней их встречи в рамках финала Кубка Дэвиса, а на этом турнире не отдал никому ни сета. А в вечерней сессии на центральный корт выйдут Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (6), которые встречались уже 18 раз, и счёт – 11-7 в пользу россиянина. Причём в 2023 году Даниил добился решающего преимущества – 5-1. Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Опрос: кто победит? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в полуфинале и сколько на это потребуется сетов.

04:13 Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и какие суммы получат игроки, вышедшие на финишную прямую.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

Фото: «Чемпионат „

04:11 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Вот как выглядит расписание на пятницу, 26 января. Это 13-й игровой день турнира.

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