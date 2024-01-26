Джокович рвётся в финал Australian Open! Медведев готовится к своему сражению. LIVE!

На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу состоятся полуфиналы у мужчин. В четвёрке сильнейших есть и россиянин. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня Australian Open – 2024. В пятницу на кортах Мельбурна у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион Новак Джокович (первый номер посева) сразится с итальянцем Янником Синнером (4), который победил во время последней их встречи в рамках финала Кубка Дэвиса, а на этом турнире не отдал никому ни сета. А в вечерней сессии на центральный корт выйдут Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (6), которые встречались уже 18 раз, и счёт – 11-7 в пользу россиянина. Причём в 2023 году Даниил добился решающего преимущества – 5-1. Следите за всеми событиями игрового дня в нашем лайве.