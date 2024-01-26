Новак Джокович: Янник Синнер доминировал в матче со мной

Первая ракетка мира Новак Джокович проанализировал поражение итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Впервые не сделал ни одного брейк-поинта в полноценном матче «Большого шлема»? Да, пожалуй, эта статистика о многом говорит. Во-первых, он очень выверенно и точно подавал, и хорошо держал свою подачу. Я же… Тяжело всё описать, у нас не так много времени. Сегодня я много плохого делал на корте в плане игры. Недоволен своей игрой на приёме, движением, форхендом, бэкхендом. Всё было посредственным.

Он доминировал. Доминировал на своей подаче. А когда хорошо подаёшь, не даёшь сопернику брейк-поинты, это сказывается на сопернике, и ты можешь оказывать больше давления на его подаче, свободно навешивать. Поздравляю его, он сыграл безупречный матч», — сказал Джокович во время пресс-конференции.