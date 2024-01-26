«В шоке от себя. Один из моих худших матчей на «Шлемах». Джокович – о поражении от Синнера

Янник Синнер сделал то, что ещё не удавалось никому прежде – обыграл Новака Джоковича в полуфинале Australian Open. Великий серб после матча рассказал, что весь турнир не мог выйти на свою лучшую форму, и в итоге итальянец переиграл его по всем статьям.

«В шоке от своего уровня. Это один из моих худших матчей на «Шлемах»

— У вас на протяжении всего матча было много трудных моментов, но вы сохраняли потрясающее спокойствие. Что говорили себе в эти моменты? И что скажете болельщикам?

— Во-первых, хотел бы поздравить Синнера с великолепным матчем и великолепным турниром. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он полностью меня переиграл. Я был в каком-то смысле в шоке от своего уровня, в плохом смысле. В первых двух сетах я почти ничего не делал правильно (улыбается). Да, думаю, это один из худших моих матчей на «Больших шлемах». По крайней мере, насколько я помню. Не очень приятно вот так играть. Но в то же время надо отдать должное сопернику, он всё делал лучше меня, всё.

Я старался, бился. Смог немного поднять свой уровень в третьем сете, отыграл матчбол, хорошо сыграл тай-брейк. Но в четвёртом сете ужасным образом проиграл гейм при 1:2, когда вёл 40:0, немного против ветра. В целом я показал не лучший теннис.

В такие моменты стараешься обрести покой и в то же время поднять уровень игры. Я пытался, и трибуны были великолепны. Мне кажется, они были справедливы к обоим игрокам, поддерживали и Янника, и меня. Вот и всё. Поздравляю его.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

— Были удивлены своим уровнем? Может, что-то чувствовали на разминке или в накануне?

— Если честно, весь турнир я и близко не был к своему лучшему уровню. Может, матч с Маннарино был отличным, но большинство встреч я провёл не на должном уровне, не так, как обычно играю в Австралии.

Так что в каком-то смысле это меня удивило. Не думал, что первые два сета будут такими плохими. С другой стороны, я весь турнир не чувствовал себя самим собой на корте. Кто-то скажет, полуфинал – великолепный результат, но я всегда жду лучшего от себя. Сегодня было не суждено.

— У вас впервые не было ни одного брейк-поинта в полноценном матче «Большого шлема». Знали об этом? Насколько это уникально для вас, одного из лучших игроков на приёме?

— Да, пожалуй, эта статистика о многом говорит. Во-первых, он очень выверенно и точно подавал и хорошо держал свою подачу. Я же… Тяжело всё описать, у нас не так много времени. Сегодня я много плохого делал на корте в плане игры. Недоволен своей игрой на приёме, движением, форхендом, бэкхендом. Всё было посредственным.

Он доминировал. Доминировал на своей подаче. А когда хорошо подаёшь, не даёшь сопернику брейк-пойнты, это сказывается на сопернике, и ты можешь оказывать больше давления на его подаче, свободно навешивать. Поздравляю его, он сыграл безупречный матч.

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— Следующий «Шлем» — «Ролан Гаррос». Как думаете, кто там будет фаворитом?

— До этого ещё очень далеко. Посмотрим, как игроки проведут следующие несколько месяцев, особенно на грунте. Это совершенно другое покрытие, с другими условиями. Некоторым игрокам грунт больше подходит, на нём они бóльшие фавориты.

Надаль играет, он всегда там главный фаворит, без сомнений. Даже несмотря на то что он в последнее время немного играл, но на «Ролан Гаррос» он будет сам собой. Конечно, Алькарас, Синнер. Все топы. Возьмите топ-5, топ-10 по рейтингу, и каждый будет фаворитом. Но до этого ещё несколько месяцев.

— Вы так давно здесь не проигрывали, ваша победная серия длилась более 30 матчей. Поражение помогает вам оценить, какой же невероятной была эта серия?

— Я пока ещё не остыл, после матча тяжело пускаться в такие глубокие рассуждения. Может, завтра или через несколько дней, но мне точно есть чем гордиться в плане моих достижений здесь. Когда-нибудь эта серия должна была закончиться. По крайней мере, я сделал всё возможное при плохой игре и проиграл человеку, у которого очень хороший шанс выиграть свой первый «Шлем».

Но да, это особенный город, лучший «Большой шлем» в моей карьере. Надеюсь, у меня будет шанс вернуться, сыграть хотя бы ещё раз, вновь пережить эти эмоции.

— Это третья победа Янника над вами с ноября, до этого он вас не обыгрывал. За счёт чего он смог выйти на новый уровень?

— Он всегда очень сильно бил по мячу и с форхенда, и с бэкхенда. Он этим славится, очень быстро играет, любит действовать агрессивно. Думаю, он сильно прибавил на подаче. Он здорово бьёт по углам и стал быстрее. Стал подавать мощнее и более точно. Прибавил в движении и ментальности. Он всегда был очень спокоен на корте, но ему с трудом давались важные матчи, важные моменты. А сейчас всё начинает сходиться. Также для ментальности очень помогает иметь в тренерах Даррена Кэхилла, который работал с бывшими первыми ракетками мира. У него великолепная команда, он на правильном пути. У него будет шанс послезавтра выиграть свой первый «Большой шлем».

— Вы сказали, что весь турнир играли не на максимуме. Вам уже 36, есть ощущение, что начинаете играть соответственно возрасту, или это только один турнир?

— Увидим (улыбается). Не знаю. У меня до сих пор большие надежды на другие «Шлемы», Олимпиаду и другие турниры, где я буду играть. Это только начало сезона.

К такому ощущению я не привык. Мне доставляло невероятное удовлетворение начинать большинство сезонов с победы на «Большом шлеме», я никогда не проигрывал в полуфиналах и финалах Australian Open.

Сейчас всё немного иначе, но что есть. Посмотрим. Не знаю. Этот турнир я провёл ниже своего обычного уровня, не так, как от себя ожидаю. Но это необязательно означает начало конца. Посмотрим, как сложится сезон.

«Победа над Новаком в Мельбурне многое значит, но турнир ещё не закончен»

Синнер признался, что победы над Джоковичем в концовке прошлого сезона добавили ему веры в себя, в то, что он сможет обыграть его и на «Большом шлеме». Но признался, что до сих пор учится у Новака и ещё во многом должен прибавлять.

— Обыграть Новака на этом корте, где он выиграл 10 титулов, главное достижение в вашей карьере?

— Да, само собой. С ним заранее понятно, что будет тяжёлый матч. Но «Большой шлем» — это совсем другое. Это был тяжёлый матч, особенно когда я упустил третий сет с матчбола. Старался оставаться на позитиве, насколько это возможно, и всё сегодня сложилось в мою сторону. Я очень счастлив.

Янник Синнер Фото: Phil Walter/Getty Images

— Сегодня перед матчем ощущения были другие, нежели когда вы играли с ним на Уимблдоне? Потому что в концовке прошлого сезона вы уже дважды его обыгрывали?

— Да. Лучше себя чувствуешь, когда знаешь, что можешь его обыграть. Для меня было огромной привилегией сыграть с ним три матча за 10 дней в конце сезона. Можно тренироваться с ним, но матч – это другое. Думаю, в каком-то смысле мне это помогло, но, с другой стороны, «Большой шлем» — это ментально совсем другое. Старался играть как можно более расслабленно и в то же время не забывать о правильном плане на игру. Сегодня всё сработало.

— Почему вы, Алькарас, Руне, новое поколение добиваются успеха против этих ребят, хотя у предыдущих поколений это не получалось?

— Я, Карлос, Хольгер, все мы разные. И ментально, и по манере на корте. Общего в нас то, что мы верим в себя, и это сильно помогает, потому что в теннисе вера в себя многое значит.

Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за ним, смотреть, что он делает, как тренируется. Надеюсь, Рафа вернётся и мне и на него удастся посмотреть. У меня уже была такая привилегия, когда мы вместе были в Аделаиде. Посмотреть на Роджера, к сожалению, не получилось, но что есть.

Я всегда стараюсь научиться чему-то у них. Это всегда было частью процесса, и этот процесс ещё не закончен, потому что нам ещё во многом надо прибавлять. Рад быть здесь, рад выйти в свой первый финал в Мельбурне, но знаю, что я ещё могу прибавлять. Так что приятно, что Новак с нами.

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— Специально сильно не праздновали победу, сдерживали эмоции?

— Не знаю. Мне кажется, такие эмоции невозможно контролировать. Как бы кто не праздновал, это выражение твоих эмоций. Для меня очень много значит победа над Новаком в Мельбурне, но, с другой стороны, турнир не закончен. В воскресенье финал. Это другие эмоции, финал – это всегда другое. Неважно, насколько большой турнир. Я понимал, что сегодня был полуфинал, а не победа на турнире (улыбается). Жду воскресенья, посмотрим, что будет.

— Если в воскресенье выиграете, будет всё – сорвёте с себя футболку, будете трясти кулаками?

— Посмотрим, что принесёт нам воскресенье (улыбается).

— О чём думали, когда не реализовали матчбол в третьем сете?

— Это нелегко, потому что ты был так близок, а затем понимаешь, что впереди ещё долгий путь. Я сел, старался думать о том, что всё равно веду 2:1, был на позитиве. Старался хорошо начать сет. Подавал – удержал подачу, повёл в счёте. Старался сконцентрироваться на своей сегодняшней задаче, на хорошем плане на игру, и надеялся, что смогу его хорошо выполнить. Вот и всё. Когда сделал брейк в четвёртом сете, ощущения были хорошие. Рад, что смог закрыть матч.

— Новак сказал, что давно у него не было такого плохого матча на «Большом шлеме». Вам кажется, это вы сыграли идеально или он сыграл не лучшим образом?

— В первых двух сетах было заметно, что он бьёт не так хорошо, как обычно. И двигается не так хорошо, и не так хорошо сосредоточен, как обычно. Да, я заметил это, но, с другой стороны, он первый в мире, и ты должен быть готов к тому, что он прибавит, как раньше уже бывало. В третьем сете он поднял свой уровень и игра стала равной. Он, наверное, лучше всех играет на приёме, но сегодня у него не было ни одного брейк-поинта. Необычная для него статистика.

Но так ведь бывает, разве нет? В теннисе, если у тебя плохой день, то тяжело выйти победителем, разве нет? Я понял, что он играет не лучшим образом, особенно в первых сетах. Старался играть насколько возможно энергично, использовал свой шанс.

Джокович и Синнер Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Как научились терпению?

— Терпение в каком-то смысле может быть твоим главным врагом, потому что если ты нетерпелив, то торопишься, забываешь о том, что надо делать, чтобы стать лучше. Мне кажется, мой нынешний уровень – это результат целого года работы над тем, чтобы стать лучшей версией себя. С другой стороны, я знаю, что мне ещё много где можно прибавить. Мой путь ещё не окончен. Непросто сохранять терпение, это тоже требует практики (улыбается).

— Кэхилл хорошо известен как хороший стратег. Вас успокаивает тот факт, что у него огромный опыт работы с победителями «шлемов», первыми ракетками мира?

— Да, он всегда расслаблен. Даже сегодня утром мы обсуждали обычные вещи, не обязательно о теннисе. За 20 минут до матча обсудили тактику, что надо делать в определённых ситуациях. Он не только мне, но и всей команде помог поверить в себя и в то же время получать удовольствие. Мы много путешествуем по миру, так что очень важно наслаждаться временем, проведённым вместе. Их связка с Симоном – потрясающая. На данный момент мы всё правильно делаем.

— Алькарас нанёс Джоковичу первое поражение на Уимблдоне за 2195 дней. Вы нанесли ему первое поражение в Австралии за 2195 дней. Эта победа где-то была предопределена?

— Если бы всё было так просто (смеётся). Не знаю, что ответить. Я смотрел матч с Карлосом, это был невероятный матч. Не знаю, что сказать (смеётся).

— «Большая тройка» доминировала на «Больших шлемах». Сейчас Карлос парочку уже выиграл, вас это обнадёживает, что вы тоже так можете? Когда поверили, что можете выиграть «Большой шлем»?

— Ты выигрываешь не только за счёт сегодняшнего дня, но потому, что чувствуешь готовность к хорошей битве. Готовность ментальную и физическую. Прошлый год, особенно его концовка, придала мне уверенности, что я могу показать хорошие результаты на «Больших шлемах». С другой стороны, их всё равно надо ещё показать, так ведь? Есть люди, которые много говорят, но надо подкрепить это делом. В конечном счёте ты выходишь на корт и должен играть. Но если не в этом году, то в следующем. Не в следующем, так ещё через год.

Я расслаблен. Стараюсь работать как можно больше. Считаю, что за упорную работу всегда воздаётся. А мы очень упорно работаем ради нашей мечты. Если получится, хорошо. Если нет, то я выложился на 100%, а остальное вне моего контроля. Очень рад за Карлоса, за то, чего он добился и что делает. У нас с ним всегда отличное противостояние, но на данный момент надо отметить, что он пока зашёл дальше меня. Выиграл много «тысячников», уже выиграл несколько «шлемов». Я испытываю огромное уважение к нему и желаю ему всего наилучшего.