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Джокович не смог превзойти рекордную серию побед Селеш на Australian Open

Джокович не смог превзойти рекордную серию побед Селеш на Australian Open
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Сегодня, 26 января, состоялся матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сыграл с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Синнер прервал рекордную серию побед Джоковича на Australian Open с начала «Открытой эры». Эта серия составляла 33 матча. Такую же серию из 33 побед на Открытом чемпионате Австралии имеет на своём счету американская экс-теннисистка Моника Селеш. Джокович упустил возможность превзойти достижение Селеш.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии состоится в ближайшее воскресенье, 28 января.

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