Веснина: Медведев сломал Зверева четвёртым сетом — это была борьба нервов

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В полуфинале соревнований россиянин одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

«Это Даня Медведев! Тот самый Даня, который вопреки всему может побеждать, когда уже многие отчаялись и Зверева не остановить. Как мне показалось, Медведев нащупал игру уже во втором сете. Были видны проблески, но чуть-чуть не хватило. В третьем сете Даня на тай-брейке показал свой уровень и характер. Четвёртый сет — просто фантастика! Он сломал Зверева четвёртым сетом, как он выдержал и оборонялся, здорово играл в корте и выходил вперёд. Это была борьба нервов. Медведев проявил себя как скала», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.