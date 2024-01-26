«Не выспался, ну и ладно». Медведев оставил послание на камере после выхода в финал AO

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил послание на камере после победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне над шестой ракеткой мира немецким спортсменом Александром Зверевым. Встреча теннисистов завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

«Не выспался, ну и ладно», — написал Медведев на камере.

Фото: скриншот трансляции

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Чемпионом прошлого розыгрыша турнира является первая ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович. Финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024 состоится 28 января.