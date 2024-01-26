Веснина: в финале Медведева ждёт опасный соперник — Синнер очень силён

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Для Даниила подходят условия в Австралии. Ему нравится там играть, покрытие и атмосфера. В начале года он свежий, сил много. Он хорошо провёл подготовку, что говорит о многом. Но в финале его ждёт очень опасный соперник. Да, все ожидали Новака Джоковича, но у меня были сомнения, что он обыграет Синнера. Думала, что именно Янник победит. Так и получилось.

Не могу сказать, что кто-то из них явный фаворит. Шансы 50 на 50. Кто лучше проявит себя в первых сетах, у кого будут крепче нервы, тот и победит. Синнер сейчас очень силён. После победы над Джоковичем он будет более воодушевлён», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В полуфинале соревнований россиянин одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.