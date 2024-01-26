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Реакция Даниила Медведева на выход в финал Australian Open — 2024

Появилась фотография реакции Даниила Медведева на выход в финал Australian Open — 2024 после фантастического камбэка в полуфинале турнира.

Напомним, третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале соревнований переиграл немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Зверев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.