Ольховский высказался о победе Медведева над Зверевым в полуфинале Australian Open

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В полуфинале соревнований россиянин одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

«Невероятная игра и невероятно то, что выиграл. По началу матча для меня была совершенно непонятна тактика стоять семь метров за задней линией, не приближаясь вообще. Но потом проявилась слабинка Зверева — игра с лёту. Навалил он с лёту очень много.

Даниил в своей манере затянул Зверева в достаточно длительные розыгрыши. Медведев очень силён психологией. Он ставит стенку в тяжёлые моменты и играет безошибочно. Молодчина, что выдержал. Он выдержал то, что нужно было: в какой-то момент у Зверева посыпались ошибки, а Даня сыграл более удачно. Дотерпел — молодчина», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.