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Дмитриева: у Зверева были моменты слабости, а Медведев проявил стойкость

Дмитриева: у Зверева были моменты слабости, а Медведев проявил стойкость
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Первые два сета не давали больших оснований рассчитывать на успех Дани. Хотя, зная Медведева, можно было быть уверенными, что он будет бороться до последнего, тем более знаете, как он играет со Зверевым. Если Даня может сохранить стойкость и психологическую устойчивость, психологически будет твёрд, тогда можно рассчитывать на борьбу.

Когда он выиграл третий сет, повернул игру в свою пользу. Медведев сумел сыграть важные мячи, в то время как Зверев, хорошо играя, либо допускал ошибки, либо излишне волновался и играл нелогично. Были у него моменты слабости, а Даня проявил стойкость», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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