Медведев: в третьем сете подумал — если проиграю этот матч, то хочу гордиться собой

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024 (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«В первом сете мы оба не очень хорошо играли. Второй сет я провёл лучше, но у меня не было шансов на его подаче, а он сделал два брейка. Был немного потерянным, но в третьем сете подумал — если проиграю этот матч, то хочу хотя бы гордиться собой, хочу биться до конца. И я смог выиграть, так что я очень горд собой. В какой-то момент в третьем сете понял, что физически очень устал. А по нему такого не было видно. Я на самом деле больше не мог бегать все эти 40 розыгрышей, как в первом сете. Так что я решил – ладно, давай тогда прибавим в агрессии. Если не получится – что ж, я попытался.

Я попробовал то, что, на мой взгляд, могло сработать. И заработало. Я стал гораздо лучше подавать. Тай-брейк был просто невероятным. Мне немного повезло при 5:5 на приёме. Но это теннис.

Резаный – так и было задумано. А укороченный, с обратным вращением против ветра – не специально. Но когда увидел, как полетел мяч, подумал: только не в сетку. Иногда нужна удача, и сегодня – мой день.

Я дважды здесь отыгрался с 0:2 по сетам? Так сложно никогда не было. Рад этому, потому что до этого у меня была не очень хорошая статистика в пятисетовиках. Физически и ментально играть пять сетов очень тяжело. Часто я не бывал достаточно силён в пятом сете. Месяц назад захотел что-то поменять, стать сильнее ментально, не отвлекаться на людей на трибунах, которые что-то кричат мне. Но когда мне кажется, что судья где-то ошибся, я стараюсь больше сосредоточиться. Я ещё далёк от совершенства, но я стараюсь», — сказал Медведев после матча.