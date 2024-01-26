Вот это боец! Медведев снова ушёл с 0:2 по сетам и 3-й раз шагнул в финал Australian Open

В пятницу, 26 января, на Australian Open проходят полуфиналы в мужском одиночном разряде. Во втором поединке игрового дня сошлись третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и немец Александр Зверев, занимающий шестое место в мужской мировой табели о рангах. Именно эти игроки и выясняли, кому предстояло сразиться за место в финале австралийского ТБШ с Янником Синнером. Напомним, итальянец сенсационно выбил действующего и 10-кратного чемпиона турнира Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 за 3 часа 26 минут.

Пути на турнире

После поражения Андрея Рублёва от Янника Синнера Медведев остался единственным россиянином в мужской части сетки первого мэйджора в сезоне. В Мельбурне Даниил провёл три тяжёлых игры. Во втором круге 27-летний уроженец Москвы отыгрался с 0-2 по сетам и победил Эмиля Руусувуори со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. В четвёртом раунде отечественный спортсмен довольно неожиданно не обошёлся без потери партии в противостоянии с 69-й ракеткой мира Нуну Боргесом из Португалии — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Четвертьфинальная встреча с рослым и мощным Хубертом Хуркачем, занимающим девятую строчку в рейтинге ATP, у Медведева также получилась непростой. Он смог одолеть поляка лишь в пяти партиях со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Таким образом, Медведев провёл на кортах Australian Open в этом году 16,5 часа.

Зверев шёл по сетке также очень трудно. Как и Даниил, Александр провёл два пятисетовика, причём оба выиграл на тай-брейке пятой партии, который идёт до 10 очков вместо стандартных семи. И если такое сопротивление со стороны Кэмерона Норри в 1/8 финала можно назвать ожидаемым (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3)), то мучения во втором круге с Лукашем Клейном стали настоящим сюрпризом — 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10-7). А вот в четвертьфинале немец русского происхождения преподнёс одну из самых главных сенсаций турнира, уверенно обыграв вторую ракетку мира Карлоса Алькараса в четырёх сетах со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:4. Суммарно на пять противостояний 26-летний уроженец Гамбурга затратил 16 часов 52 минуты — этот показатель выше, чем у всех остальных спортсменов на АО-2024.

Личные встречи

С немцем русского происхождения Медведев играл уже 18 раз, и это только в профессиональном туре – до того у них было ещё много матчей по юниорам. При этом на заре их противостояния доминировал Александр, который раскрылся раньше, чем Даниил, хотя родился на год с лишним позже. Немец вёл 4-0 и 5-1, однако затем его один из главных конкурентов склонил чашу весов в свою сторону. Интересно, что в прошлом сезоне их турнирные пути пересеклись аж шесть раз, и чемпион US Open — 2021 одержал пять побед (первые две — в тяжелейшей борьбе, а дальше уже достаточно уверенно). Одна из таких игр Даниила и Александра в сезоне-2023 оказалась слишком горячей. Речь идёт, конечно, о роковой встрече Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Благодаря неоднозначному поведению на корте россиянин, находящийся в третьем сете не в самой выгодной позиции, перевернул игру и завершил её в свою пользу. После этого матча между Александром и Даниилом началась череда конфликтных высказываний. Тому матчу даже посвятили одну из серий документального сериала «Брейк-пойнт». Еще один любопытный нюанс — несмотря на такое количество матчей между собой, теннисисты впервые встретились на ТБШ.

Что говорили перед матчем

Отечественные эксперты не могли не остаться в стороне от грядущего противостояния россиянина и немца в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Так, олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина заявила, что у Медведева есть отличные шансы обыграть одного из самых принципиальных конкурентов.

«Самые высокие шансы. Думаю, Даниил каждый матч хочет выиграть и на каждом турнире ставит цель победить. Тем более на турнирах «Большого шлема» Даниил стабильно доходит до стадии полуфиналов. И Australian Open для него, можно сказать, удачный ТБШ. Да, он его не выигрывал, был дважды в финале, но, мне кажется, ему подходят условия на Зелёном континенте. И он себя чувствует комфортно на кортах Мельбурна», — приводит слова Весниной Metaratings.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему Медведеву на австралийском мэйджоре будет сложнее проводить встречу со Зверевым, нежели с Алькарасом.

«Что касается полуфинала, то Даниил мог бы справиться и со Зверевым, и с Алькарасом. С немцем может быть чуть сложнее, поскольку он классический игрок и действует стабильнее. Плюс история взаимоотношений говорит в пользу Медведева. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться физически, чтобы сыграть в таком же стиле. Похоже, Даниил нащупал свою игру, поэтому должен справиться со Зверевым», — цитирует Янчука «РИА Новости Спорт».

Ещё один заслуженный тренер России Владимир Камельзон и вовсе заявил, что считает Зверева российским теннисистом.

«В полуфинале турнира в Мельбурне на корте встретятся русские парни. Зверев — такой же немец, как я китаец. Я знаю его родителей — они уроженцы Сочи, просто живут в другой стране. Да, они знают немецкий, но дома всегда говорят по-русски. Его отец Александр Михайлович — блестящий тренер, который передал Саше всё, что знает сам из советской школы тенниса. Поэтому я считаю его российским теннисистом», — сказал Камельзон в интервью «RT на русском».

Сам олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде после победы над Алькарасом отметил, что в предстоящем сражении с россиянином рассчитывает на поддержку трибун, ведь последние битвы сложились не в его пользу.

«Медведев постоянно надирает мне задницу в последний год! Но, может, сейчас у меня получится? Не знаю. Я рассчитываю на поддержку трибун. Мы всегда говорим, что самые громкие трибуны – в Нью-Йорке, но лучшая публика — всё же в Австралии. Тут так же громко, и мне кажется, что австралийцы хорошо разбираются в теннисе и уважительнее всего себя ведут. Тут просто приятно играть — болельщики знают, когда можно пошуметь, а когда не надо», — сказал Зверев в интервью на корте после победы над Алькарасом.

Долгожданный полуфинал

Начало у Даниила Медведева получилось лучше не придумаешь — россиянин взял гейм под ноль, одно очко было выиграно эйсом — 1:0. Его соперник, Александр Зверев, тоже уверенно отыграл на своей подаче — 1:1. Уже в третьем гейме чемпион US Open 2021 года не взял ни одного очка на своей подаче, допустил две двойные ошибки, и немец повёл со счётом 2:1. Далее он без проблем взял свой гейм и зацепился на приёме, добившись двойного брейка — 4:1. Стоит отметить, что отечественный теннисист продолжил подавать двойные, тем самым преподнося сопернику царские подарки. Обескураживающее начало, не так ли?

В шестом гейме Медведеву удалось втянуть оппонента в розыгрыши и добраться до двойного брейк-пойнта. Один 26-летний уроженец Гамбурга отыграл, а вот второй уже не смог — 4:2 в пользу Александра. Далее теннисисты немного успокоились, не позволяли друг другу делать брейки, и в итоге при счёте 5:4 в свою пользу Зверев вышел подавать на сет. Но россиянин снова зацепился на чужой подаче, добрался до брейк-пойнта и после длинного розыгрыша остался победителем — 5:5. При этом игроки продолжили вести затяжные розыгрыши. Например, при счёте 30:30 в 11-м гейме такую перестрелку выиграл немец, а затем попадание в трос выманило уже Даниила к сетке, и соперник его обвёл, сделав очередной брейк — 6:5. В 12-м гейме Медведев вцепился в чужую подачу, заработал два брейк-пойнта, однако олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде оба отыграл. При счёте 40:40 теннисисты выдали суперралли из 51 удара. Этот фантастический розыгрыш выиграл именно Александр, который вышел к сетке и с пола укоротил мяч. В результате немец взял стартовый сет с первого же сетбола за 59 минут со счётом 7:5.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ Фото: Julian Finney/Getty Images

Стартовый гейм второй партии получился для Даниила очень непростым. Россиянину пришлось уходить с брейк-пойнта, но всё же он взял свою подачу — 1:0. Далее теннисисты брали свои подачи, хотя несколько раз именно у 27-летнего уроженца Москвы были микрошансы зацепиться на приёме (дважды в начале сета счёт был 30:30). При этом Зверев успел поругаться матом со своим отцом на трибуне. Тот в ответ сказал: «Что ты тут делаешь с такой игрой. Иди домой!». Возможно, именно после разговоров с боксом шестая ракетка мира заиграл ещё активнее и уже при счёте 2:2 вцепился в чужую подачу. Александр заработал несколько брейков и с четвёртой попытки добился успеха — очередной брейк от немца, и он повёл с брейком со счётом 3:2. Затем игроки уверенно взяли три следующие свои подачи — 5:3. Но на подаче отечественного спортсмена снова пошли ошибки, и Зверев забрал второй брейк, а с ним и всю партию — 6:3 за 45 минут.

Медведев всего лишь три раза за карьеру выигрывал матчи, в которых уступал 0:2 по сетам. Последний раз россиянин делал подобный трюк как раз в вышеупомянутом поединке против Руусувуори в Мельбурне-2024. Но на полуфинальной стадии чемпиону американского ТБШ противостоял намного более статусный соперник, чем финн. В третьем сете теннисисты чётко держали свои подачи, но именно третий номер рейтинга ATP был ближе к брейку. Сначала Даниил упустил двойной брейк-пойнт при счёте 1:1, а затем и при 4:4. Именно в девятом гейме россиянин заработал скрытый сетбол после того, как при счёте 40:40 игроки устроили крутой розыгрыш из 20 ударов. Отечественный спортсмен поймал противника на противоходе и прострелил классным кроссом, усадив того на пятую точку. Медведев даже попросил австралийскую публику поддержать его. В итоге теннисисты дошли до тай-брейка. На нём 27-летний уроженец Москвы дважды уходил вперёд, но соперник тут же догонял — 1:0 и 1:1, 3:1 и 3:3. А вот третий мини-брейк на 5:4 Александр отыграть не успел. Россиянин дважды чётко подал — 7:6 (7:4) за 1 час 2 минуты, и битва перешла в четвёртый сет.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ Фото: Daniel Pockett/Getty Images

На старте новой партии принципиальные противники брали свои подачи под ноль — 2:2. В середине сета у принимающих также не было шансов. Первые возможности сделать брейк появились именно у Медведева при счёте 4:3, однако немцу дважды удалось уйти с брейк-пойнта. Далее теннисисты продолжали удерживать свои подачи, и дело снова дошло до теннисного «пенальти». На тай-брейке россиянин допустил непозволительную двойную ошибку при счёте 4:4, которая могла стать роковой, однако тут же сделал обратный мини-брейк — 5:5. Затем Даниил взял ещё одну чужую подачу, после чего завершил партию эйсом — 7:6 (7:5).

В начале решающего сета Зверев отподавал под ноль. Следом то же самое сделал и его противник — 1:1. Далее игроки также не позволили ничего сделать друг другу на приёме, но в пятом гейме сделал такой нужный брейк и повёл со счётом 3:2. После одного из розыгрышей в пятом гейме представитель Германии от злости начал бить ракетку по тросу и заслуженно получил предупреждение от судьи Евы Аздераки-Мур из Греции. Медведев продолжал держать подачу, а раздосадованный Зверев совсем поник. В итоге первая ракетка России забрал подачу Александра Зверева ещё раз, а вместе с ней и матч — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 за 4 часа 18 минут.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Таким образом, Медведев вышел в свой третий финал Мельбурна (шестой на харде на мэйджорах в общей сложности) и стал 13-м теннисистом за всю историю этого вида спорта, который пробивался в решающую стадию австралийского ТБШ три или более раза (четвёртым действующим — после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Энди Маррея). 27-летний уроженец Москвы также стал 19-м игроком в истории, вышедшим в шесть или более финалов на «Шлемах». В битве за трофей Australian Open Даниилу предстоит побороться с талантливым итальянцем Янником Синнером. Что же подарит нам грядущий финал Мельбурна? Узнаем совсем скоро.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».