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Видеообзор победы Медведева над Зверевым в полуфинале Australian Open

Завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне, в котором встречались российский теннисист Даниил Медведев (третий в рейтинге ATP) и немецкий спортсмен Александр Зверев (шестое место в рейтинге).Даниил Медведев одержал победу со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с главными моментами победного матча Медведева со Зверевым.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Зверев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев встретится с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Игра состоится в воскресенье, 28 января.