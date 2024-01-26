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«Такое со мной впервые в карьере». Зверев — о матче с Медведевым в полуфинале АО-2024

«Такое со мной впервые в карьере». Зверев — о матче с Медведевым в полуфинале АО-2024
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Медведев одержал победу со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Обидно. Но больше обидно, что я не чувствовал себя на 100% по физике. Это отняло у меня шанс. Я играл достаточно хорошо на протяжении всего австралийского турне, показывал очень хороший теннис.

Я проиграл из-за своего физического состояния, а не из-за тенниса. Это и расстраивает. Наверное, такое со мной впервые в карьере.

Но я могу гордиться тем, что сделал всё, что мог. Проделал всю работу в межсезонье, проделал всю работу здесь в Австралии. Был сфокусирован, но случились вещи, на которые я не могу повлиять. Надеюсь, это не последний мой шанс», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

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