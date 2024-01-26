Дмитриева поделилась ожиданиями от мужского финала Australian Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о предстоящем финальном матче Australian Open — 2024, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Игра пройдёт в воскресенье, 28 января.

«Я рада, что Даня в финале. Для меня победа Синнера не была неожиданностью, потому что он показывал очень уверенную, активную и резкую игру, я бы даже сказала агрессивную. Его победа над Джоковичем была вполне закономерной. Он и в прошлом году однажды победил Джоковича. Синнер готов и претендует со временем на роль первой ракетки мира.

Что касается финала, трудно сказать. Для Синнера такой финал будет впервые, а для Дани это уже четвёртая попытка. Он более опытный, но у него был тяжелейший матч со Зверевым. Времени на восстановление немного. Главное, что смотреть финал будет интересно — будет за кого болеть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.