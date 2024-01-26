Тренер Медведева: на какое место поставлю матч со Зверевым? На первое!

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал победу спортсмена в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Медведев обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«На какое место поставлю этот матч? На первое! Но я помню четвертьфинал здесь с Феликсом. Там был похожий сценарий, тоже 0:2 по сетам. Сложно представлять, как можно найти решение. Сегодня было что-то похожее, особенно после двух сетов. Особенно после того, как в первом сете всё было плохо – подача плохая, уступал два брейка, вернулся, потом снова проиграл свою подачу. Во втором сете было ощущение, что да, он подаёт не очень, и я не вижу, как он может это сделать.

А потом у меня было ощущение, что… Он после какого-то матча говорил, что думал – ладно, значит, завтра самолёт. Мне кажется, ему это помогло расслабиться, найти ритм на подаче. Подача пошла гораздо лучше, что-то изменилось. Конечно, игра изменилась. Он стал ближе выходить на приёме, а с задней линии стал играть более агрессивно, атаковал. Он нашёл собственное решение. Результат вы видели», — сказал Сервара на послематчевой пресс-конференции.