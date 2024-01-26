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Как Даниил Медведев сыграет в финале АО-2024 с Янником Синнером?

Как Даниил Медведев сыграет в финале АО-2024 с Янником Синнером?
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В воскресенье, 28 января, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (четвёртое место в рейтинге АТР) и россиянин Даниил Медведев (третья ракетка мира). Игра запланирована на 11:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена».

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» предлагает предположить, как завершится финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Напомним, в полуфинале Australian Open — 2024 Янник Синнер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. В свою очередь, Даниил Медведев оказался сильнее немецкого спортсмена Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

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