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Даниил Медведев вышел в свой шестой финал турнира «Большого шлема»

Даниил Медведев вышел в свой шестой финал турнира «Большого шлема»
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев благодаря победе над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open — 2024 вышел в свой шестой финал турнира «Большого шлема».

Стоит отметить, что Медведев все шесть раз выходил в финал ТБШ именно на хардовом покрытии.

  • US Open 2019 года — поражение от Рафаэля Надаля (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).
  • Australian Open 2021 года — поражение от Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6).
  • US Open 2021 года — победа над Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).
  • Australian Open 2022 года — поражение от Рафаэля Надаля (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).
  • US Open 2023 года — поражение от Новака Джоковича (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

Напомним, сегодня, 26 января, полуфинальная встреча между Зверевым и Медведевым завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина.

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